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Hatay'da çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan çay bahçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

15.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:58
Hatay'da çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası

Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan çay bahçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Çamlık mevkisindeki çay bahçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Koronavirüs tedbirleri ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırıkhan, Hatay, Güncel
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