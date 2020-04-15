Hatay'da çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan çay bahçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
15.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:58
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan çay bahçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Çamlık mevkisindeki çay bahçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese giden ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Koronavirüs tedbirleri ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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