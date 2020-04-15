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Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Hatay'da cezaevlerinden tahliyeler başladı Otobüslere bindirilen hükümlüler kentteki çeşitli noktalara götürüldü TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Hatay'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:20
Hatay 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
Otobüslere bindirilen hükümlüler kentteki çeşitli noktalara götürüldü
HATAY - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Hatay'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Hatay T Tipi Cezaevi yolunda polis ekipleri ve jandarma tedbir alarak yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüslere bindirilerek kentteki çeşitli noktalara götörüldü
Hatay'da toplam 950 mahkumun tahliye edileceği öğrenildi. Hatay’da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatay, Genel
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