Hatay'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Hatay'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu Yeşil, pembe beyazın buluştuğu renk cümbüşüne hayran kalan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeden geçmiyor Hatay'da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
09.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:38
Hatay 'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturduYeşil, pembe beyazın buluştuğu renk cümbüşüne hayran kalan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeden geçmiyor
HATAY - Hatay'da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğa da renklerine büründü. Yemyeşil Amik ovasında çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.Eşsiz renklerle açan çiçekleri ve yeniden uyanan doğadaki canlanmaya tanık olan vatandaşlar, bu güzellikleri bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
HATAY - Hatay'da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğa da renklerine büründü. Yemyeşil Amik ovasında çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.Eşsiz renklerle açan çiçekleri ve yeniden uyanan doğadaki canlanmaya tanık olan vatandaşlar, bu güzellikleri bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: İHA
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