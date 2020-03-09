Menü
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu - Güncel

Hatay'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu Yeşil, pembe beyazın buluştuğu renk cümbüşüne hayran kalan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeden geçmiyor Hatay'da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

09.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:38
Hatay 'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yeşil, pembe beyazın buluştuğu renk cümbüşüne hayran kalan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeden geçmiyor
HATAY - Hatay'da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğa da renklerine büründü. Yemyeşil Amik ovasında çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Eşsiz renklerle açan çiçekleri ve yeniden uyanan doğadaki canlanmaya tanık olan vatandaşlar, bu güzellikleri bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Hatay'da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

Etiketler : Hatay, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı