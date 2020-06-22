Hatay'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
22.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:33
Erzin ilçesi Amanos Dağları eteklerinde Yoncadüzü mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı ve iş makinalarıyla müdahale etti. Söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden bölgede yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler: Amanos Dağları, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Haber