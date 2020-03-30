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Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

30.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:22
Hatay'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Salgını önleme kapsamındaki kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın çocuklarıyla market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. En değerli varlıklarımız çocuklarımızı korumak için lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Hatay, Güncel
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