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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:53 Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit, deşifresi ve engellenmesine yönelik Hatay MİT Başkanlığı, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin birlikte yaptığı çalışma sonucunda yılbaşı kutlamalarında, alışveriş merkezlerinde ve ibadethanelerde eylem yapacağı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 4'ü il merkezinde, 7'si Reyhanlı'da olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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