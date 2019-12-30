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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

HATAY'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü Antakya'da ve 7'si Reyhanlı'da yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:07 Hatay'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

HATAY'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü Antakya'da ve 7'si Reyhanlı'da yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı ve öncesinde güvenlik güçlerine, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezlerine, eğlence yerlerine, gayrimüslim vatandaşların kutladığı Noel Haftası'nda kilise ve mabetlere yönelik eylem düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4'ü Antakya'da ve 7'si Reyhanlı'da yakalanan 11 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, toplumun huzurunu ve düzenini tehdit eden terör ile terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.



Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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