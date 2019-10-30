Haberler » Güncel » Hatay'da DEAŞ operasyonu

Hatay'da DEAŞ operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

30.10.2019 22:10Hatay'da DEAŞ operasyonu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, istihbari bilgi üzerine, Bekbele Mahallesi'nde bir adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, iki şüpheli, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, patlayıcı maddesi bulunmayan bomba düzeneği ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, daha sonra detaylı sorgulama için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:10 Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması
00:08 Gazze'deki binicilik kulübünden "meme kanseri" duyarlılığı
00:05 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 5 yaralı
00:04 Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler
00:02 İskendeun'da iki grup arasında kavga
00:02 Adıyaman iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2019
31.10.2019 00:22:04