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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne üye 22 kişi gözaltına alındıHATAY - Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile 22 kişi gözaltına alındı.

06.08.2019 11:29
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne üye 22 kişi gözaltına alındı
HATAY - Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile 22 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin ederek Suriye'ye geçmelerine aracılık eden örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hatay genelinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20'si erkek, 2'si kadın olmak üzere toplamda 22 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin de Suriye'de olduğu tespit edildi.
Yapılan operasyon sonrasında evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar, kitap ve bilgisayar ele geçirildi.
Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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