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Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

06.08.2019 16:31 Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin ederek Suriye'ye geçmelerine aracılık eden örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hatay genelinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20'si erkek, 2'si kadın olmak üzere toplamda 22 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 2 kadın tutuklanırken 20 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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