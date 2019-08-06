Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin eden 22 kişi gözaltına alındı

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile 22 kişi gözaltına alındı.

06.08.2019 11:00 Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin eden 22 kişi gözaltına alındı
Hatay'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile 22 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin ederek Suriye'ye geçmelerine aracılık eden örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hatay genelinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20'si erkek, 2'si kadın olmak üzere toplamda 22 kişi şüpheli gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin de Suriye'de olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyon sonrasında evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar, kitap ve bilgisayar ele geçirildi.

Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:51   Nakliye için aldığı 900 bin TL'lik bakırları 110 bin TL'ye sattı
11:51   Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi
11:39   Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 koyun telef oldu
11:37   Türkiye'nin kararan ciğerleri havadan görüntülendi
11:36   Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi
11:33   Kilis'te kaçak içki operasyonu
11:29   Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı