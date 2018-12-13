Hatay'da "Değerlerimle Bir Değerim" Projesi

Hatay
Fen Lisesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Değerlerimle Bir Değerim" projesi kapsamında şehitleri anma programı düzenledi.
Okul müdürü Ali Uyma, Hatay Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, vatana millete güzel hizmetler yapacak öğrenciler ve nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Programda okul öğrencileri 'Şehitten Mektup' adlı tiyatro oyununu sergiledi, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da okuyan öğrenciler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Program sonunda Kur-an'ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi.
Hatay
13 Aralık 2018 Perşembe 16:15