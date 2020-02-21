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Hatay'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verildi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Hatay'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verdi.

21.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:46Hatay'da

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 'da "Değişen Dünya ve Aile" konulu konferans verdi.

Tarhan, Erol Bilecik Kongre Merkezi'ndeki konferansında, bu dönemde insanların yaşam felsefesinin değiştiğini söyledi.

Değişen hızlı bir teknolojinin de var olduğunu ifade eden Tarhan, "Hızlı teknolojiyle hayattaki birçok olaylara bakış değişti. Böyle bir değişim içerisinde ailenin etkilenmemesi mümkün değil." dedi.

Tarhan, değişen dünya içinde ailenin önemini de anlattı.

Konuşmasının sonrasında Tarhan, katılımcıların sorularını yanıtladı.


Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Erol Bilecik, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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