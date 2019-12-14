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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikasında (İSDEMİR) meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

14.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:40Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama
'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikasında (İSDEMİR) meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yüksek fırınlarından birinde patlama oldu.
Patlamanın ardından fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamanın, fabrikadaki 4 yüksek fırından birindeki delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.
İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın söndürüldü. Fabrikadan görülen yoğun duman yangın söndürme sisteminden kaynaklanıyor. Durum kontrol altında." ifadelerini kullandı.

İsdemir, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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