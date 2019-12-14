Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2) - Yeniden

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İSDEMİR'in 4'üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.

SU KAÇAĞININ SICAK METALE TEMASI İLE PATLAMA OLDU

İSDEMİR'den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.

HATAY VALİLİĞİ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay Valiliği, İSDEMİR'deki patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışması yapıldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"İlk değerlendirmelere göre İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü yüksek fırınında sıcak metalin suyla temasıyla meydana gelen patlama sonucunda yangın söndürme cihazlarının otomatik olarak çalışması neticesinde, havada yüksek miktarda buhar ve duman oluşmuştur. Olayda yaralanan ya da ölen vatandaşımız yoktur. Yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. "