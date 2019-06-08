Hatay'da denize giren kız çocuğu boğuldu

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde, serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün ailesiyle birlikte Karaağaç
Mahallesi'ndeki halk plajına giden 8 yaşındaki Suriye
uyruklu Yakut
Alassaf, serinlemek için denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) dalgıç ekipleri, denizde arama yaptı.
Dünden bu yana süren aramalar sonucunda, küçük kızın cansız bedeni, denize girdiği yerin 1,5 kilometre ilerisinde bulundu.
Alassaf'ın cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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