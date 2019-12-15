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Hatay'da devlet hastanesinde yangın paniği

Hatay'da devlet hastanesinde yangın çıktı.

15.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:08Hatay'da devlet hastanesinde yangın paniği
'da devlet hastanesinde yangın çıktı. ekipleri yangına müdahale ederken, hayati risk taşıyan hastalar da ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

Yangın, İskenderun ilçe devlet hastanesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, enerji gücü kaynaklarında yaşanan arıza nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Hastanede güvenlik koridoru oluşturulurken, acil servis bölümü 1 saat boyunca hizmet veremedi. Yangın nedeniyle hayati risk taşıyan hastalar ise ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

Yangın soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri yangının çıktığı yerde çalışmalara başladı. - HATAY

İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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