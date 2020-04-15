Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
15.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:02
Ayhan Abay (48) idaresindeki 31 FR 071 plakalı traktör, Bitiren Mahallesi'nde devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ayhan Abay'ın öldüğü belirlendi.
Abay'ın cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA