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Hatay'da dilenci operasyonu

Hatay'da dilenci operasyonu Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon operasyonda yakalanan 4 dilenciye 153'er lira idari para cezası uygulandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların dini...

08.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:30
'da dilenci operasyonu
Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon operasyonda yakalanan 4 dilenciye 153'er lira idari para cezası uygulandı
HATAY - Hatay'ın ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonla, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen yabancı uyruklu kişiler yakalandı.
Zabıta Müdürlüğüne götürülen 4 dilencinin üzerinden 200 TL para çıktı. Haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilencilere, 153'er lira idari para cezası uygulanarak, ilçe dışına gönderildi.
Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum, yaptığı açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği söyledi.
Hatay'da dilenci operasyonu

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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