Hatay'da 'Drone'li Torbacı Operasyonu: 32 Gözaltı

Hatay
'da, narkotik ekipleri drone destekli torbacı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube ekiplerinin merkez Antakya
ile İskenderun
ilçelerinde 6 aylık fiziki ve teknik takipleri sonucunda, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 270 gram eroin, 1156 gram esrar, 1975 adet captagon hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları sürüyor. - HATAY
Narkotik, Hatay, 3. Sayfa
Kaynak: İHA