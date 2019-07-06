06.07.2019 17:42
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Hatay'da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.
Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından, Kızılgöl mevkisinde organize edilen etkinliğe, 25 ülkeden katılım sağlandı.
Mehter takımı, izciler, okçuluk kulübü öğrencileri ve atlıların gösteri yaptığı etkinlik, yarın aba güreşi finalleri ve konserle son bulacak.
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, Suriye'nin sıfır noktasında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkmen buluşmasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Böyle bir şöleni Yayladağı'ında yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirten Yüce, "Bu şölen, bizim kültürümüzün sergilendiği etkinlikleri kapsamaktadır. Bu kapsamda kültürümüzü, örfümüzü de gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız." dedi.
Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım da bu şöleni dünyaya yayma hedefinde olduklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
Yayladağı, Hatay, Güncel

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