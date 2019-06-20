20.06.2019 10:59
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Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 11 yaralı

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Hatay'ınYayladağıilçesinde düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AAY 875 plakalı hafif ticari araç, Yayladağı-Görentaş Mahallesi yolunda tarlaya devrildi.
Kazada araçtaki 11 kişi yaralandı. Yaralılar 112Acil Servisekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Suriyeli olan ve hayati tehlikesi bulunmayan 11 yaralınınTürkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenirken, sürücünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Jandarmaolayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Yayladağı,Hatay,Güncel

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