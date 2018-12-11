Hatay'da El Kaide Operasyonu: 17 Gözaltı

HATAY'ın İskenderun
ilçesinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye
'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. İskenderun, Kırıkhan
ve Belen
ilçelerinde saptanan evlere, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda, 17 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan 1 şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. 16 şüphelinin sorgusu sürerken, örgüte yönelik operasyonlara devam edildiği bildirildi. - Hatay
İskenderun,Hatay
11 Aralık 2018 Salı 15:00