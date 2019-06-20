20.06.2019 17:06
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Hatay'da elektrikli bisikletler denetlendi

Hatay

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki elektrikli bisikletlere yönelik denetleme yaptı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki elektrikli bisikletlere yönelik denetleme yaptı.
Ekipler, bir gün boyunca kent genelinde sürücülere, elektrikli motosikletlerin kullanımına yönelik yasal düzenlemede yer alan uygunluk belgesi, plaka ve ehliyet sorgulaması gerçekleştirdi.
Sürücülere yasal düzenleme çerçevesinde elektrikli motosikletlerin 0,25 kw altındaki elektrikli bisikletlerde uygunluk belgesi ve plaka, 0,25 kw üstündeki elektirikli bisikletlerde ise ehliyet, uygunluk belgesi ve plakanın zorunlu olduğu ekiplerce anlatıldı.
Kurallara uymayan 9 elektrikli bisiklet trafikten men edilirken sürücülere toplam 9 bin 660 lira ceza kesildi.
Ekipler, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

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