Haberler » Güncel » Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada - Haber

Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

02.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:26Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
'ın ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Furkan A, Modern Evler Mahallesi'ndeki evinin önünde elektrikli motosikletinin olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir zanlının direksiyon kilidini kırdıktan elektrikli motosiklet ile hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

İskenderun, Polis, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:53 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:52 Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı "Engelsiz Müzikal" sahnelendi - Haber
19:52 Tekirdağ tbmm başkanı şentop geleneksel tıp merkezi açılışına katıldı - Haber
19:52 Kütahya-kazanın ardından mahalleli yolu kapattı - Haber
19:47 Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
18:58 İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı
18:46 Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
2.12.2019 19:56:52