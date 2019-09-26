Haberler » Ekonomi » Haber

Hatay'da erkenci mandalina hasadı başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, erkenci "okitsu" cinsi mandalinanın hasadına başlandı.

26.09.2019 15:50Hatay'da erkenci mandalina hasadı başladı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, erkenci "okitsu" cinsi mandalinanın hasadına başlandı.
Tarım ve Orman Dörtyol İlçe Müdürü Soner Kıymacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yetişen erkenci mandalinadan bu yıl 45 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.
Dörtyol'da 115 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını, bunun 10 bin dekarlık bölümünde ise "okitsu" cinsi mandalina yetiştirildiğini belirten Kıymacı, "Okitsu mandalinası aroması ve tadından dolayı tercih ediliyor. İlçedeki diğer mandalinaların hasadı kasım ayında yapılacak. Erkenci mandalinalar genelde iç piyasada tüketiliyor." diye konuştu.
Üretici Bilal Şenel de devletin üreticilere destek vermesinden mutlu olduklarını belirterek, kalitesine göre mandalinanın kilogramının dalında 1 ile 1,20 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.

Dörtyol, Hatay, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:56 Samsun'da balık fiyatları
16:50 Balık miktarı azaldı, fiyatlar arttı
16:48 Soma Belediyesi, 236 adet taşınmasını satışa çıkardı
16:48 Adana Ticaret Borsası
16:42 New York borsası karışık seyirle açıldı
16:41 Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı kapılarını açtı
16:38 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu.