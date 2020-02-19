Haberler » Güncel » Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın öldü - Haber

Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:56Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın öldü
'ın ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Suriyeli Süleyman M. (25), yaklaşık bir ay önce evini terk ederek 1,5 yaşındaki çocuğuyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babasının evine giden eşi Meyrem S. (19) ile görüşmek istedi.
Süleyman M, görüşme isteğini reddeden eşine sokakta tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:43:51