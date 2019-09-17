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Hatay'da esrarengiz cinayet

Hatay'da bir kişi dere yatağının yakınlarında aracının içerisinde ölü bulundu.

17.09.2019 18:42Hatay'da esrarengiz cinayet
Hatay'da bir kişi dere yatağının yakınlarında aracının içerisinde ölü bulundu.

Olay, Altınözü ilçesi Alakent Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Ercan Hortum, Yarseli Barajı'na akan dere yatağının 5 metre yakınında aracının içerisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ercan Hortum'un cansız bedeni, olay yeri jandarma ekipleri ve Altınözü savcısının incelemesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silahla öldürüldüğü belirlenen Ercan Hortum'un cansız bedeni otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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