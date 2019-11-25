Haberler » Güncel » Hatay'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi - Haber

Hatay'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi

Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

25.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:33Hatay'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri, kentteki et ve et ürünleri işletmelerinde ürünlerin son kullanım tarihleri, ekipman temizliği, personelin kılık kıyafet uygunluğu, depoların hijyeni ve ısı değerleri gibi konularda inceleme yaptı.
Gün boyu süren denetimlerde veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekipler gerekli incelemelerin ardından rapor tuttu.
Denetimlerin et ve et ürünlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamüller, kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinde de yapılacağı öğrenildi.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:02 Antalya Valiliği'nden fırtına ve yağış uyarısı
18:02 Kenya'daki sel ve toprak kayması
18:01 Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto
17:58 Muş'ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi başlatıldı
17:58 Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:03:59