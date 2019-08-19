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Hatay'da ev ve araçlara zarar veren iki kişiye gözaltı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ev, iş yeri ve araçlara zarar verdikleri gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

19.08.2019 13:48
Hatay'da ev ve araçlara zarar veren iki kişiye gözaltı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ev, iş yeri ve araçlara zarar verdikleri gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.
Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde ev, iş yeri ve araçlarına hasar verildiğini fark eden sahipleri durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgede çalışma yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlılardan ikisi saklandıkları adreste yakalandı.
Şüphelilerin araç, iş yeri ve evlere hasar verme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İspir Aldıçıoğlu, AA muhabirine, şüphelilerin sabah saatlerinde caddedeki araç ve iş yerlerine zarar verdiklerini söyledi.
Zanlıların kiremit parçalarıyla evlerin çatısındaki güneş enerji sistemlerinin camlarını kırdığını belirten Aldıçoğlu, mağdur olduğunu dile getirdi.
Şüphelilerden şikayetçi olduğunu ifade eden Aldıçoğlu, gerekli cezanın verilmesini istedi.
Hatay'da ev ve araçlara zarar veren iki kişiye gözaltı

Altınözü, Sabah, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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