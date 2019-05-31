31.05.2019 20:27
Haberler» Güncel » Haber

Hatay'da ev yangını

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tutlubahçe Mahallesi, Heykeltıraş Mehmet Aksoy Caddesi üzerinde bulunan Halit Sabancı'ya ait ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler sonucu ahşap evin çatısı tamamen yanarken ev kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangınının elektrik kontağından çıktığını söylediler.
Kaynak: AA
Yayladağı, İtfaiye, Hatay, Güncel