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Hatay'da eve giren hırsızlar altın ve para çaldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir eve giren hırsızlar 4 bin 500 lira, 400 avro ile iki altın bilezik çaldı.

15.08.2019 18:05 Hatay'da eve giren hırsızlar altın ve para çaldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir eve giren hırsızlar 4 bin 500 lira, 400 avro ile iki altın bilezik çaldı.
Karaağaç Mahallesi'nde altın ve paralarının yerinde olmadığını fark eden ismi açıklanmayan ev sahibi durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların plastik camı açarak girdikleri evden 4 bin 500 lira, 400 avro ile iki altın bilezik çaldığını belirledi.
Yapılan parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Karaağaç, Arsuz, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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