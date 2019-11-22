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Hatay'da evi yanan kanser hastası kadın yardım bekliyor

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangında evi ağır hasar gören 43 yaşında kanser hastası kadın, destek bekliyor.

22.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:54Hatay'da evi yanan kanser hastası kadın yardım bekliyor
'ın Defne ilçesinde çıkan yangında evi ağır hasar gören 43 yaşında kanser hastası kadın, destek bekliyor.
Harbiye Mahallesi Mozaik Sokak'ta tek katlı iki odalı evde, 80 yaşındaki babası ve kız kardeşiyle yaşayan Necmiye Gürcü'nün evi, 3 gün önce elektrik kontağından çıkan yangında ağır hasar gördü.
Eşyalarının neredeyse tamamı yanan Gürcü, babası ve kız kardeşiyle evlerinin bahçesine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadıra yerleşti.
Ailesiyle zor günler geçiren hasta kadın, evinin onarılması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyor.
Gürcü, yaptığı açıklamada, babasının yaşlılık maaşı ve seyyar satıcılıktan elde ettikleri gelirle geçimlerini sağladıklarını söyledi.
Evinin yandığını komşularından öğrendiğini dile getiren Gürcü, "Her şeyimiz, elbiselerimiz bile yandı. Yetkililerden ve yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Zor durumdayız." dedi.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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