Hatay'da evinde ölü bulunan emekli polis memuru toprağa verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde ölü bulunan emekli polis memuru Şadi Yaşekmez, toprağa verildi.

İki çocuk babası Yaşekmez'in (59) cenazesi merkez Hacı Hüseyin Cami'de kılınan namaz cenaze namazının ardından Yayladağı Asri Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Yaşekmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca, Yayladağı İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Ersin Akgül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Olay

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Şadi Yeşekmez'in (59) evinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Yeşekmez'in öldüğünü belirlemişti.

Kaynak: AA