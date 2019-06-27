Hatay'da EXPO 2021 çalışmaları

Botanik EXPO'yu 2021 yılında "Medeniyet Bahçesi" temasıyla düzenlemeye hak kazanan Hatay'da hazırlıklar devam ediyor.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, belediye olarak EXPO süreci içerisinde sivil toplum örgütleriyle daha fazla birlikte olarak ortak projelere imza atmak istediklerini söyledi.Botanik EXPO'nun kent için çok önemli olduğunun altını çizen Savaş, şöyle devam etti:" EXPO altın yumurtlayan tavuk olacak. İlçelerde en az 2-3 kooperatif, merkezde birlik kuracağız. Birlik aracılığıyla Avrupa'daki gibi biz çiçekçilik, fidancılık ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda öncülük yapacağız. Bunu üniversite ve sivil toplum örgütleri ile yapıyoruz. Tarlası bulunan ve ufku açık olan bütün çiftçilerimizi eğiteceğiz. Dünyada 50 milyar avroluk sadece çiçek cirosu var. Pasta 50 milyar avroluk. Bu pastanın yüzde 70'ini dört ülke yiyor. Hollanda'nın 10 milyar avro, Fransa'nın 8 milyar avro, İspanya'nın 8 milyar avro ve İtalya'nın 6,5 milyar avro yıllık kazancı var. Türkiye'nin bütün kazancı 100 milyon avro ve şu anda bize gelen Hollandalılar, Amerikalıların çalışması var. Bizim toprak analizlerimiz var. Hatay'ın 10 milyar avroluk çiçekçilik ve fidancılıkta potansiyeli var. Biz bundan 1 milyar avro elde edersek bütün kırsal kesim fazlasıyla nefes alır. Bunun için çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz."Savaş, Botanik EXPO hazırlık çalışmaları kapsamında Antakya ve İskenderun'da fidancılık, çiçekçilik, tıbbi aromatik bitkiler ve gastronomi sokağı oluşturacaklarını dile getirdi.Hatay'ın mutfağını da ön plana çıkaracaklarını ifade eden Savaş, "Gastronomi sokağında Hatay yemekleri olacak. İskenderun'daki sokakta, dünyada UNESCO'nun tescil ettiği 26 gastronomi şehrine birer bahçe ve mutfak vereceğiz. Onlar kendi yemeğini yapacaklar. Hatay'a gelen insanlar İskenderun'da dünya mutfağını görecek, Antakya'da da Hatay'ın mutfağını görecekler." ifadesini kullandı.