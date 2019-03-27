Hatay'da Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ikisi kadın 5 şüpheli örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, haklarında İstanbul
, Diyarbakır
ve Şanlıurfa
'da soruşturma yürütülen ve arandıkları tespit edilen 5 FETÖ/PDY üyesinin, Hatay
'da hücre evlerinde saklandıkları bilgisine ulaştı.
Ekiplerin, il merkezi ve ilçelerinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, M.T, R.K, M.K, Z.T. ve B.A. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgüt içi haberleşmede kullandıkları değerlendirilen dijital malzemeler ile 5 can yeleği ele geçirildi.
Şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları, kimliklerini gizlemek için çevrede kod isim kullandıkları ve kadın şüpheliler Z.T. ile B.A'nın yakalanma riskini azaltmak için eşlerinden ayrı adreslerde ikamet ettikleri öğrenildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hatay, Güncel
Kaynak: AA