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Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

HATAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:39Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

HATAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen ve birçoğu eski polis 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden 15'ini, düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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