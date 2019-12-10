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Hatay'da firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevine sevk edilirken firar eden zanlı Mardin'de yakalandı.

10.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:18Hatay'da firar eden zanlı Mardin'de yakalandı
'ın ilçesinde cezaevine sevk edilirken firar eden zanlı 'de yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başgardiyan olarak görev yapan İbrahim D'yi darp etmekten tutuklanan ve cezaevine sevk edilirken firar eden hükümlü Velit A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, Velit A'yı gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velit A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İskenderun'da iki hafta önce başgardiyanı darbeden Velit A. ile Ahmet A. tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Mardin, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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