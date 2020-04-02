HATAY'DA FRENİ BOŞALAN TIR, ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI, YARALILAR VAR-1
HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptıktan sonra durdu.
02.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:48
HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptıktan sonra durdu. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İlçedeki Deniz Er Eğitim Alayı karşısında polis noktasında bekleyen araçlara freni boşaldığı öne sürülen TIR çarptı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen TIR'ın çarptığı 10'a yakın araçta çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN ( Hatay ),
Kaynak: DHA
Etiketler: İskenderun, Hatay, Güncel