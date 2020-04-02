Hatay'da freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 21 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
02.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:19
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır, önce Deniz Alayı kavşağında polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır, önce Deniz Alayı kavşağında polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: İskenderun, Polis, Hatay, Güncel