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Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi! İşte bölgeden gelen ilk kareler

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olmasının ardından Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye'ye çevrildi.

28.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:35

Tüm gözlerin çevrildiği 'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

NAMLULAR ÇEVRİLDİ

33 şehit verdiğimiz saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının 'ye çevrildiği görüldü.

TAKVİYELER SÜRÜYOR

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

İşte sınırdan gelen o görüntüler;

KİLİS'TEN İDLİB'E KOMANDO SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.

Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay'a, oradan da İdlib'e gidecek.

İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü'nde hareketlilik başladı. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

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Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi! İşte bölgeden gelen ilk kareler

Suriye, Hatay, Güncel


28.02.2020 15:23:21