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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

18.08.2019 15:56 Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ilçedeki Hz. Hıdır Makamı'na akın etti. Makamı ziyaret edenler burada bahur (tütsü) yakarak, dualar etti.Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içinde buğday ve et karışımının olduğu 'hırisi' adı verilen, bayram gününe özel yemek hazırlandı. Yemekler ziyaretçilere ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de dar gelirlilere dağıtıldı.
Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için iş yerlerinin kepengini bir günlüğüne kapattı.



Samandağ, Güncel

Kaynak: DHA

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