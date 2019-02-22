Hatay'da Ganyan Bayi İşletmecisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Hatay
'ın Payas
ilçesinde, ganyan bayi işletmecisi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Fahrettin Altay
Caddesi'nde ganyan bayi işleten Ali Karaçay
'dan (65) bir süre haber alamayan ailesi, evinin yakınında bulunan iş yerine gitti.
Karaçay'ın cesediyle karşılaşan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yapılan incelemede Karaçay'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Karaçay'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Karaçay, Hatay, Güncel
Kaynak: AA