16 Şubat 2019, 15:09
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Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay

Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında 3 erin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında 3 erin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Altınözü ilçesinde Türkiye-Suriye sınır hattında "göçmen kaçakçılığı" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, operasyonla sınır hattında görevli 3 piyade er ile 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi. Suriye,Hatay
Kaynak: AA