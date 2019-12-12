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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, düzensiz göçmenlerin kaçak yollarla Suriye'den geçişini sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:46Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
'ın ilçesinde, düzensiz göçmenlerin kaçak yollarla 'den geçişini sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Altınözü İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik takip sonucunda belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların adreslerinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pasaport ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Altınözü, Jandarma, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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