Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı - Haberler

Hatay'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

15.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:42Hatay'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulaç Mahallesi yakınlarında, 'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Jandarma ekiplerinin Kulaç Mahallesi yakınlarında yaptıkları uygulamada 31 MA 6229 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 7 göçmen ve Suriye uyruklu araç şoförü A.F. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmenler jandarmadaki sorgularının ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Araç şoförü A.F. (21) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Yayladağı, Jandarma, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Haberler
19:34 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı tutuklandı - Haberler
19:33 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler
19:30 İran'da hava kirliliği sebebiyle okullar kapandı - Haberler
19:29 Bahçeye devrilen otomobil sürücüsü yaralandı - Haberler
19:05 Meral Akşener ve Ali Babacan, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Haberler
19:05 Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu - Haberler
18:59 Beşiktaş-Malatyaspor maçının ikinci yarısı başladı! Canlı anlatım - Haberler
18:45 Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi - Haberler
17:55 Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı - Haberler
15.12.2019 20:13:26