Hatay'da Gollü Beraberlik

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor
, Altay
'ı konuk etti. Yağmurlu
havada oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
KÜNYE
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Cemal Bingül
xx, Gökmen Olgaç
xx Hatayspor: Akın xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx (Hamza Gür
dk. 82 ?), Selim
xx (Diallo
dk. 64 xx), Yılmaz xxx, Gökhan xx, Caner xx, Sinan xx Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun
Dingil Teknik Direktör: İlhan Palut Altay: Egemen xx, Serkan
xx, Metin xx, Hüsamettin xx (İbrahim Akın dk. 78 x), Adnan xx (Ferhat dk. 70 x), Yasin xx, Lopes Paıxao xx, Tevfik xx, İbrahim xx, Gençer xxx, İhsan xx (Pedro
dk. 63 x) Yedekler: Aydın
Bağ, Ulaş Zengin, Ferhat Çulcuoğlu
, Murat Uslu
Teknik Direktör: Özden Töraydın Goller: Yılmaz (dk. 14) (Hatayspor), Gençer (dk. 80) (Altay) Sarı kartlar: Sinan Kurumuş
, Sadio Diallo, Sadi Karaduman (Hatayspor), Serkan Sönmez
, Hüsamettin Yener, Lopes Paıxao, İbrahim Akın (Altay)
(Mehmet Bayrak
- Gökhan Aklan/İHA)
Hamza Gür,Altay,Hatayspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:16