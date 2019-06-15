15.06.2019 17:51
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Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangını

Hatay

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sularında Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankı ile müdahale edilerek söndürülen yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının söndürülmesi sonrasında soğutma işlemi yapıldı.

Ayrıca yangını çevre sakinleri merakla izlerken, çocuklarda itfaiye hortumlarını çıkararak ekiplere yardımcı olmaya çalıştılar. - HATAY
Kaynak: İHA
İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

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