14.06.2019 09:59
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Hatay'da Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri

Hatay

Bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri başladı.

Bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri başladı.
Üç gün sürecek etkinlik, Habib-i Neccar Camisinde il müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazı ile başladı.
Vaazda tevhidin önemine değinen Kavillioğlu, tüm peygamberlerin tevhit için mücadele ettiğini söyledi.
Habib-i Neccar hazretlerinin tevhit mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Kavillioğlu, tevhidin varoluşun mayası olduğuna vurgu yaptı.
Hafızlar Musa Esatoğlu, Hüseyin Seraslan ve Ahmet Kuzu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinliğin sonunda katılımcılara meyan şerbeti ve lokum ikram edildi.
Kaynak: AA
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