15.06.2019 11:02
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Hatay'da Habib-i Neccar'ı anma yürüyüşü

Hatay

Hatay Valiliği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Habib-i Neccar Hazretleri anma etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.

Hatay Valiliği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Habib-i Neccar Hazretleri anma etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.

Kuran-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde övülen, müjdelenen Habib-i Neccar Hazretleri'ni daha iyi tanıma, tanıtma ve anlatma adına yapılan etkinlikler kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.

Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri önünde toplanan grup, yürüyüşe Kurtuluş Caddesi'nden devam ederek, Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'nde tamamladı. Buradaki ikramların ardından, etkinlik son buldu.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
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